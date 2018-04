FIABCI Prix d'Excellence Germany für das Wettbewerbsjahr 2015 eröffnet Bild: FIABCI

Der FIABCI Prix d'Excellence Germany ist für das Wettbewerbsjahr 2015 eröffnet. Der Preis wird an die besten Projektentwicklungen in Deutschland vergeben, die nach den sieben Kriterien Konzept, Architektur, Logistik, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Marketing/Brand sowie Einfluss auf das urbane Umfeld bewertet werden. Projekte können bis zum 1. Juni eingereicht werden.

Zum Wettbewerb zugelassen sind alle Immobilienprojekte, deren Fertigstellung zwischen dem 1.1.2012 und dem 31.12.2014 erfolgt ist. Die Preisverleihung findet am 18. September im Ritz Carlton Berlin statt.

Der FIABCI Prix d'Excellence, vor 23 Jahren von der International Real Estate Federation ins Leben gerufen, gilt weltweit als einer der renommiertesten Preise für Projektentwicklungen. In Kooperation des Verbandes BFW und FIABCI wurde der Preis 2014 in Deutschland initiiert und ist damit der erste und einzige bundesweite Wettbewerb für Projektentwicklungen in den Bereichen Gewerbe und Wohnen.

Wettbewerbsunterlagen und weitere Informationen.