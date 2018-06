Hochtief Solutions erhält während der Expo Real vier Vorzertifikate der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB): Für die Büroprojekte La Cour in Düsseldorf und Loftwerk in Eschborn sowie das Münchener Forum am Hirschgarten nahm Hochtief Silber entgegen. Die Wohnanlage WaterHouses in Hamburg wurde mit Gold vorzertifiziert.

La Cour im Düsseldorfer Le Quartier Central mit etwa 14.900 Quadratmetern oberirdischer Bruttogrundfläche ist zu knapp 92 Prozent an Vivaki vermietet. Der künftige Standort für verschiedene Unternehmen der Publicis Groupe ist bereits verkauft und soll bis Ende 2012 fertiggestellt werden.

Das zweiteilige Büroensemble Loftwerk im Helfmann-Park Eschborn wird bis Ende 2012 im Stil historischer Industriearchitektur realisiert. Knapp 72 Prozent der Bruttogrundfläche von 14.600 Quadratmetern sind bisher vergeben.In Planung befindet sich das Münchener Büroprojekt Forum am Hirschgarten. Hier sind um einen zentralen, verkehrsberuhigten Platz zwei Gebäude für gewerbliche Nutzung vorgesehen. Neben zirka 25.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche für Büros sollen in den Erdgeschossen Flächen für Einzelhandel und Gastronomie entstehen.

Die Hamburger Wohnanlage WaterHouses besteht aus vier Gebäuden mit je drei Stadthäusern und einem neungeschossigen Turm mit 22 Eigentumswohnungen. Die fünf Häuser werden auf separaten Plattformen in einem Wasserbecken errichtet. Alle Wohneinheiten sind verkauft.