Bild: Bilfinger Bei Bilfinger geht das "Großreinemachen"weiter

Der angekündigte Verkauf des Kraftwerksgeschäfts ließ die Aktie des Mannheimer Bau- und Dienstleistungskonzerns Bilfinger heute am MDax-Ende um 15,95 Prozent auf 31,51 Euro fallen. Im April 2014 war ein Anteilsschein an der Börse in der Spitze 93,05 Euro wert. Wegen hoher Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte rechnet Bilfinger im ersten Halbjahr 2015 mit einem "deutlich negativen Konzernergebnis".