Sonae Sierra und ING Real Estate Development eröffnen am 21. März das Einkaufszentrum „Le Terrazze" in La Spezia in Italien. Die Investition beträgt 125 Millionen Euro. 98 Prozent der Gesamtmietfläche sind bereits vermietet. Le Terrazze ist das fünfte Shoppingcenter von Sonae Sierra in Italien. Das neue Einkaufszentrum hat mit einer Gesamtmietfläche (GLA) von 38.600 Quadratmetern Platz für 104 Ladeneinheiten, darunter ein Ipercoop Verbrauchermarkt mit einer Fläche von 11.700 Quadratmetern. Dazu kommen acht weitere Großmieter sowie 15 Restaurants und andere gastronomische Angebote, ein „Fitness Club Tonic" mit Hallenbad, eine Spielefläche von 700 Quadratmetern und ein kostenloser, überdachter Parkplatz mit 2.000 Stellplätzen. Le Terrazze setzt auf ein eine breite Palette an lokalen und internationalen Marken, darunter H&M, Media World, Piazza Italia, La Feltrinelli, Tonic Fitness, Play Park Entertainment Centre, Scarpamondo, Kiko, Yamamay, Nara Camicie, Game Stop, Geox, Guess, Swarovski, Golden Point, Celio, Vodafone, Beauty&Co, Jean Louis Davide, Timberland, FootLocker, Primadonna, Harmont & Blaine. Im FoodCourt sind unter anderem vertreten: Mc Donalds, Rosso Sapore, Road House Grill, Old Wild West, Kikko Sushi, Gusto Siciliano, Bottega del Caffè und Yogurteria Antichi Sapori. Le Terrazze wird das größte Shopping- und Freizeitzentrum in La Spezia sein und wurde von einem zu gleichen Teilen (50/50) von Sonae Sierra und ING Real Estate Development gehaltenen Joint Venture entwickelt.