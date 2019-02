"Einkaufsviertel Sedelhöfe" bleibt in MAB-Händen

Bild: Gerhard Giebener/pixelio.de Gutes Einkaufspflaster: In Ulm stehen derzeit nur fünf von 900 Ladengeschäften leer

MAB Development bleibt Investor des 130 Millionen Euro teuren Großbauprojekts "Sedelhöfe" in Ulm. "Das Projekt wird vereinbarungsgemäß fortgesetzt", sagte Oberbürgermeister Ivo Gönner (SPD) am Freitag. Am Dienstag soll der Aufstellungsbeschluss im Gemeinderatsausschuss gefasst werden.