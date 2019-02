Easy plant Apotheken-Container vor Verbrauchermärkten

Bild: Karl-Heinz Laube Ab 2014 will Easy auf Verbrauchermarkt-Parkplätzen Apotheken-Container aufstellen

Der Düsseldorfer Dienstleister Easy Holding will ab dem Jahr 2014 Apotheken in Containern vor großen Verbrauchermärkten betreiben. Im Interview mit der "Wirtschaftswoche" kündigte Vorstandschef Lars Horstmann an, jedes Jahr zehn bis 20 solcher Module eröffnen zu wollen.