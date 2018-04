Der Frankfurter Projektentwickler S&G Development hat die Baugenehmigung für das Shopping Center "See Carré" in Berlin-Falkensee erhalten. Der Baustart ist für das Frühjahr 2016 geplant. Die ersten Flächen sollen zum Weihnachtsgeschäft 2017 an die Einzelhandelsmieter übergeben werden.Weiter