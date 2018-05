Die WCM AG hat ihren Firmensitz in Frankfurt. Bild: CA Immo

Dr. Manfred Schumann ist aus dem Vorstand der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ausgeschieden.

Die Umsetzung erfolge mit sofortiger Wirkung, teilt das Frankfurter Unternehmen mit. Weitere Angaben zu Umständen und Gründen wurden nicht gemacht.

Manfred Schumann war seit 2010 Alleinvorstand des Unternehmens, bevor 2014 Stavros Efremidis zusätzlich in den WCM-Vorstand berufen wurde. Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ist auf den Erwerb und die Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien spezialisiert, insbesondere liegt der Schwerpunkt bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den großen Bürostandorten in Deutschland.