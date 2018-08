Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Die Patrizia Immobilien AG hat in Freiburg eine Projektentwicklung für zwei Hotels mit zusammen 380 Zimmern angekauft. Die Häuser der Marken Hampton by Hilton und Wyndham Super 8 werden voraussichtlich im März 2017 eröffnen. Der Ankauf erfolgt für einen von Patrizia verwalteten Hotelimmobilienfonds. Verkäufer sind die Hamburger Revitalis Real Estate AG und das Family Office Dereco aus Köln. Weiter