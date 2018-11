Mit den Baumaßnahmen will Degewo der wachsenden Berliner Wohnungsnot entgegensteuern Bild: Karl-Heinz Liebisch ⁄ www.pixelio.de

Degewo will in der Hauptstadt 1.500 Wohnungen neu bauen. Den Start hat die landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft bereits gemacht: Am Montag mit dem Spatenstich an der Waldsassener Straße / Ecke Pfabener Weg in Marienfelde. Dort sollen bis 2014 52 Wohnungen entstehen.