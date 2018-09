Transaktion: PDI verkauft Projekt "Okzitan" in Düsseldorf

Der Projektentwickler PDI Property Development Investors hat das Büro- und Hotelgebäude „Okzitan“ in Düsseldorf an LaSalle Investment Management veräußert. Das Grundstück an der Toulouser Allee bildet den südlichen Eintritt in das Entwicklungsgebiet "Le Quartier Central". Weiter