C&W managt zwei neue Objekte für Hendersons HGRIF-Fonds

Brücken-Center in Remscheid

Bild: Henderson Brücken-Center in Remscheid

Der Immobilieninvestor Henderson Global hat Cushman & Wakefield (C&W) mit dem Property und Asset Management für zwei neu erworbene Fachmarktzentren beauftragt. Beide Objekte, darunter das Remscheider Brücken-Center, gehören zum "Henderson German Retail Income Fund" (HGRI).

Der Immobilieninvestor Henderson Global hat Cushman & Wakefield (C&W) mit dem Property und Asset Management für zwei neu erworbene Fachmarktzentren beauftragt. Beide Objekte, darunter das Remscheider Brücken-Center, gehören zum "Henderson German Retail Income Fund" (HGRI).

Bei dem zweiten Objekt handelt es sich um ein Fachmarktzentrum in Hessen. Der HGRIF hat derzeit insgesamt zehn Fachmarktzentren im Portfolio (u. a. Norder Tor und Monheimer Tor), von denen inzwischen neun von Cushman & Wakefield verwaltet werden.

Das Brücken-Center in Remscheid umfasst 13.400 Quadratmeter, das Fachmarktzentrum in Hessen zirka 10.500 Quadratmeter, so dass das von C&W für Henderson verwaltete Portfolio nun rund 118.000 Quadratmeter Mietfläche umfasst.

Die Objekte wurden von Henderson Global Investors als Ergänzung für den Henderson German Retail Income Fund (HGRIF) erworben. Der Immobilien-Spezialfonds wurde von Henderson für deutsche institutionelle Anleger konzipiert und investiert ausschließlich in neue oder kürzlich renovierte Fachmarktzentren und SB-Warenhäuser in Deutschland. Das Zielvolumen beträgt insgesamt 280 bis 320 Millionen Euro. Er soll im Laufe des Jahres 2013 vollinvestiert sein.