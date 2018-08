Bild: Haufe Online Redaktion Geplant ist eine Mixed-Used-Immobilie

Das Immobilienunternehmen CG Gruppe hat das 9.614 Quadratmeter große Grundstück "Q III/2" am Dresdner Neumarkt in der Nähe der Frauenkirche gekauft. Insgesamt investiert die CG Gruppe an diesem Standort rund 115 Millionen Euro. Vorgesehen sind Gebäude mit Einzelhandel, Gastronomie, Wohnungen und Büros.