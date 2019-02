Bürohochhaus "HighriseOne“ in München darf gebaut werden

Bild: Reiß und Co. Real Estate GmbH Das "HighriseOne" ist ein 53 Meter hoher Turm

Der Projektentwickler Reiß & Co. Real Estate hat die Baugenehmigung für die Errichtung eines Bürohochhauses in München erhalten. An der Rosenheimer Straße 141 wird für rund 80 Millionen Euro ab Anfang 2014 das "HighriseOne" entstehen.