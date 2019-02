Bilfinger startet schwach ins neue Jahr

Bild: Thomas Max Müller Der lange Winter hat vor allem das Baugeschäft ausgebremst

In den ersten drei Monaten des Jahres sank die Leistung des Dienstleistungskonzerns Bilfinger: Unter dem Strich blieb ein deutlich geringerer Gewinn, wie das Unternehmen heute in Mannheim mitteilte. Als Grund werden der lange Winter und die Konjunkturschwäche in Europa angegeben.