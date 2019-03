Bilfinger Berger will den Umbau zum Dienstleister mit einem neuen Namen begleiten. Der Unternehmensnamen soll in "Bilfinger SE" geändert werden, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Mannheim mit.

