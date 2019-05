An der Frankfurter Straße in Neu-Isenburg auf ehemaligen Agfa-Gelände errichten die Projektentwickler Groß & Partner und Red Square ein Bürogebäude für Arrow Central Europe.

Der bislang in Dreieich ansässige Elektronik Distributor Arrow Central Europe wird seine auf mehrere Standorte verteilten 460 Mitarbeiter in dem neuen Gebäude in Neu-Isenburg zusammenführen.

Im Frühjahr 2013 soll das bis zu sieben Geschosse hohe Gebäude mit rund 12.000 Quadratmetern Mietfläche fertiggestellt sein. Hauptmieter Arrow wird davon rund 10.000 Quadratmeter belegen, weitere 2.000 Quadratmeter sind noch mietbar. Hinter dem Gebäude entsteht eine Parkgarage; insgesamt stehen zusammen mit Tiefgarage und Stellplätzen im Außenbereich rund 350 Parkplätze zur Verfügung.