Axel Funke, seit zwölf Jahren Vorsitzender der Geschäftsführung von Multi Development Germany, scheidet zum 30. September aus dem Unternehmen aus. Seine Aufgaben übernimmt die verbleibende Geschäftsführung unter dem Vorsitz von Heino Vink.

Vink ist seit dem Jahr 1999 bei der niederländischen Multi Corporation. Zunächst als Projektentwickler tätig, gehört er seit 2011 dem Vorstand an und ist hier gesamtverantwortlich für alle Aktivitäten in Europa. Er übernimmt den Vorsitz für Multi Development Germany, bis ein Nachfolger für Funke gefunden ist, wie das Unternehmen mitteilt.

Multi Development plant und realisiert derzeit neun Einzelhandelsprojekte in Deutschland, darunter die Neutor Galerie in Dinslaken zusammen mit der Hellmich Unternehmensgruppe, das Stadtfenster in Duisburg und das Forum Friedrichshain in Berlin.