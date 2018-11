Der Münchner Bauträger und Projektentwickler Concept Bau-Premier GmbH firmiert künftig neu unter Concept Bau GmbH.

"Unser Haus wird von Partnern und Kunden seit jeher nur kurz Concept Bau genannt", erklärt Geschäftsführer Emmanuel Thomas.

Das Unternehmen feiert im Jahr 2012 sein 30-jähriges Bestehen und ist hauptsächlich auf dem Münchner und dem Berliner Wohnungsmarkt aktiv. Zu den bekannten Projekten des Unternehmens gehören die „LichtBlicke" in den Isargärten Thalkirchen, die Bogenhauser Höfe in München oder die Villen am Goldfinkweg in Berlin-Grunewald.

Concept Bau GmbH ist ein Unternehmen der französischen, börsennotierten Gruppe Les Nouveaux Constructeurs S.A. mit Hauptsitz in Paris, die ihren Schwerpunkt in der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien im europäischen Raum hat.