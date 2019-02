Aurelis verkauft Entwicklungsgrundstücke in Fürth

Fürth: Die Stadt plant ein neues Parkhaus auf dem Grundstück Bild: kladu ⁄ pixelio

Aurelis Real Estate kommt mit der Entwicklung des Baugrundstücks an der Gebhardtstraße in Fürth gut voran. Zwei Grundstücke mit insgesamt 5.000 Quadratmetern wurden nun verkauft, unter anderem an die Stadt Fürth, die auf 3.000 Quadratmetern ein Parkhaus plant.