Althoff eröffnet Ameron Resorthotel in Davos

Bild: Althoff Hotels Das zweite Schweizer Ameron geht zur Skisaison 2015/16 in Betrieb

Althoff eröffnet das zweite Resorthotel der Marke Ameron Hotel Collection in der Schweiz: Im April 2013 fällt der Startschuss für die Bauarbeiten für das neue Ameron in Davos. In unmittelbarer Nähe zum Kongresszentrum soll das Haus zur Wintersaison 2015/16 in Betrieb gehen.