Alpha Industrial realisiert Pharma-Logistikpark in Biebesheim

Alpha Industrial hat in Biebesheim am Rhein ein 70.000 Quadratmeter großes Gewerbegrundstück mit Zugang zu den Autobahnen A67 und A5 erworben. Im ersten Schritt realisiert der Projektentwickler mit der Grieshaber Logistics Group AG ein zirka 22.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum.

Hierfür wurde mit dem auf die Pharmaindustrie spezialisierten internationalen Logistikdienstleister Grieshaber ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Baubeginn ist November 2013, die Übergabe der ersten Projektphase ist für Juni 2014 geplant. Der Logistikpark besteht bei Fertigstellung aus zwei Gebäuden, die insgesamt etwa 45.000 Quadratmeter vermietbare Logistikflächen anbieten können.

Alpha Industrial und Grieshaber Logistics haben bereits bei der Errichtung des Weltlagers für Fresenius Medical Care in Biebesheim für die Verteilung in 140 Länder in 2008 sowie bei der Fertigstellung der ersten Bauphase für den neuen Logistik Park Hochrhein in Rheinfelden / Basel in 2013 (ca. 30.000 m² Lagerfläche für Warehousing-Leistungen und Value Added Services) zusammengearbeitet.