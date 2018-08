Ein elfköpfiges Team deckt auf diesem Blog eine große Bandbreite an Themen ab. Aktuelle News und Liveticker informieren über Entwicklungen in der Immobilienbranche, Gesetzgebung, mietrechtliche Entscheidungen und relevante Veranstaltungen. Zur Unterhaltung werden Einrichtungsideen und Homeporträts gezeigt.

Wer ist die Zielgruppe?



Der ImmobilienScout24-Blog richtet sich an mehrere Zielgruppen. Faktenorientierte Beiträge sprechen Menschen an, die beruflich in der Immobilienwirtschaft tätig sind. Mieter und Wohnungssuchende werden mit Inspiration zu den Themen Wohnen und Einrichten versorgt.



Wie werden die Inhalte dargestellt?



Auf dem Blog werden vor allem kurze News, Liveticker und Interviews veröffentlicht. Die Texte werden durch viele Fotos, Schaubilder und Links ergänzt.

