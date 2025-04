(1) 1Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, die eine Übertragung von Feuer und Rauch in andere Geschosse ausreichend lang verhindern. 2In einem Aufzugsschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen.

(2) 1Die Fahrschachtwände müssen die Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile erfüllen. 2Fahrschachttüren und andere Öffnungen in feuerbeständigen Schachtwänden sind so herzustellen, dass Feuer und Rauch nicht in den Fahrschacht oder in andere Geschosse übertragen werden.

(3) 1Der Fahrschacht muss zu lüften und mit Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. 2Die Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten müssen eine Größe von mindestens 5 Prozent der Grundfläche des Fahrschachtes, mindestens jedoch von 0,20 m² haben.

(4) 1Aufzüge ohne Fahrschächte sind zulässig

1. innerhalb notwendiger Treppenräume, ausgenommen in Hochhäusern,

2. innerhalb von Hallen,

3. innerhalb von Wohnungen,

4. außerhalb von Gebäuden.

2Der Fahrbereich der Aufzüge ohne eigene Fahrschächte muss so umkleidet sein, dass Personen nicht gefährdet werden können.

(5) 1In Gebäuden, in denen der Fußboden eines Aufenthaltsraumes mehr als 13 m über der Geländeoberfläche liegt, müssen Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut werden. 2Dabei sind Aufenthaltsräume im obersten Geschoss nicht zu berücksichtigen, die eine Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen im darunter liegenden Geschoss bilden. 3Satz 1 gilt nicht, wenn das Dach bestehender Gebäude nachträglich ausgebaut wird. 4Einer der Aufzüge muss zur Aufnahme von Krankentragen und Rollstühlen geeignet sein.