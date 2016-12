Der Formularmanager bietet Ihnen alles, um öffentlich-rechtliche wie z. B. sozialversicherungs- und steuerrechtliche Formulare und auch betriebliche Formulare wie z. B. Dienstfahrtenregelungen etc. komfortabel bearbeiten zu können. Dafür stehen Ihnen alle notwendigen Funktionen übersichtlich zur Verfügung, die Ihnen den Umgang mit diesen Formularen erleichtern.



Öffnen

Zum Öffnen von Formularen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei ist zu unterscheiden zwischen nicht ausgefüllten, also „leeren“ und ausgefüllten, gespeicherten Formularen.



Ausfüllen

Ausfüllbare Felder im Formular sind hellblau hinterlegt. Durch Klick in die Felder mit der Maus oder mit Hilfe der Tabulatoren-(TAB-)Taste kann zwischen diesen Feldern navigiert werden.



Löschen

Alle Eintragungen im Formular können auch unwiderruflich wieder gelöscht werden.



Speichern

Es öffnet sich ein Fenster zum Eintrag eines Dateinamens und nach Klicken auf den Button „Ok“ speichert Ihr Browser standardmäßig den Datenbestand in seinem Download-Ordner ab. Über die Einstellungen Ihres Browser können Sie den Standard-Speicherort ändern bzw. auch die Option, vor einem Download nach dem Speicherort zu fragen, auswählen (nur bei Mozilla Firefox und Google Chrome). Haben Sie diese Option ausgewählt wird das Browser-Dialogfenster zum Speichern der Datei aufgerufen. Nach Auswahl des Pfades und des gewünschten Ordners können Sie die Datei am selbst gewählten Speicherort als Formular ablegen



Drucken

Um ein Formular drucken zu können, können Sie entweder über den Menüpunkt „Datei“, dann „Drucken“ oder über das Symbol in der Schnellstartleiste gehen. Bei Klick öffnet sich ein Browserfenster mit der Druckansicht, über das Sie Ihr ausgefülltes Formular drucken können. Benötigen Sie ein leeres Formular bzw. Blankoformular, können Sie sich über den Menüpunkt „Datei“, dann „Blankoformular drucken“ das entsprechende Formular ebenfalls ausdrucken.



Exportieren

Sie können sich ein ausgefülltes PDF entsprechend Ihrer Browser-Einstellung (siehe „Formulare speichern“) exportieren bzw. speichern. Bei Bedarf kann diese exportierte PDF-Datei mit einem PDF-Viewer (z. B. Adobe Acrobat Reader), geöffnet, jedoch nicht weiter bearbeitet werden.



Schließen

Zum Schließen eines Formulars können Sie über „Datei“, dann „ Schließen“ gehen und das geöffnete Formular wird geschlossen, ohne dass sich der Formularmanager selbst schließt und Sie können fortfahren, ein weiteres Formular zu bearbeiten. Soll der Formularmanager ebenfalls geschlossen werden, dann klicken Sie einfach auf das „X“ im Browserfenster.