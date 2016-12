Kann ich den Formularmanager aufrufen, ohne direkt ein Formular öffnen zu müssen? Bisher konnte ich das, da ich den alten Formularmanager auf meinem Desktop verknüpft hatte.

Der Formularmanager ist jetzt noch komfortabler direkt aus Ihrer Datenbank aufrufbar, eine Desktopverknüpfung entfällt somit. Wenn Sie direkt ein Formular öffnen möchten, startet der Formularmanager wie bisher auch ganz automatisch.



Wenn ich ein Formular bearbeitet habe und dieses zur späteren Nachbearbeitung speichern oder an einen Kollegen zur Prüfung versenden möchte. Wie kann ich das mit dem Formularmanager machen?

Einfach das Formular abspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten.



Ich möchte nicht jedes Mal neu die Adressdaten inkl. Steuernummern meiner Mandanten eingeben. Was kann ich tun?

Nutzen Sie dazu die Stammdatenverwaltung, mit der Sie alle Daten blitzschnell im Zugriff haben und auf einen Klick in die vorgesehenen Felder im Formular importieren können.



Kann ich die Steuerunterlagen (weiterhin) per Elster an das Finanzamt übermitteln?

Mit dem im neuen Formularmanager integrierten Elster-Service ist das – wie bisher auch – problemlos möglich.



Wie kann ich mir einen Überblick über die Funktionen des neuen Formularmanagers verschaffen?

Schalten Sie die kontextsensitive Produkttour ein und erfahren Sie in der Funktion direkt welche Möglichkeiten Sie haben. Die Produkttour unterstützt Sie bei der ersten Bearbeitung und stellt Ihnen wichtige Funktionen kontextsensitiv vor. So gelingt Ihnen das Ausfüllen und Bearbeiten auf Anhieb.



Warum gibt es überhaupt eine neue Version des Formularmanagers?

Die sog. Java-Applet-Technologie, auf der der alte Formularmanager basiert, wird von allen gängigen Browsern (wie z. B. dem Internet Explorer) nicht mehr oder nur noch unzureichend unterstützt, daher wurde die Neuentwicklung des Formularmanagers als reine sog. Webapplikation notwendig.



Kann ich Formulare aus älteren Jahren weiterhin einsehen oder bearbeiten?

Mit der Einführung des neuen Formularmanagers wird es für die Übergangszeit von ca. 1 Jahr beide Applikationen geben. Abhängig vom Formular-Dateiformat startet automatisch der neue Formularmanager oder der alte. Nach dem Übergangsjahr wird Ihnen für alte Formulare noch die Möglichkeit bleiben, Formulare im PDF-Format abzuspeichern. Nach einer weiteren Übergangszeit von ca. 3–4 Monaten wird der alte Formularmanager von den Produkten genommen, alte Formulare können dann nicht mehr aufgerufen oder bearbeitet werden. Sie werden über diesen Schritt rechtzeitig auf diesem Portal und in Ihrem Produkt informiert werden.