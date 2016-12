21.07.2014 | Top-Thema Wirtschaftsprüfung - Weitere Marktkonzentration

Bild: Veer Inc.

Auf EU-Ebene sind die Würfel gefallen: Am 17.6.2014 ist die geänderte Richtlinie und Verordnung für die Reform der Abschlussprüfung in Kraft getreten. Betroffen sind nur die Prüfungen von Unternehmen öffentlichen Interesses, den Public Interest Entities (PIEs). Verstärkt wird es zu einer Trennung von Prüfung und Beratung kommen. Der Markt der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WPG), der recht stabil ist, wird sich in den nächsten Jahren neu sortieren.

Zugegeben – vom Grünbuch des EU-Binnenmarktkommissars Michel Barnier ist nicht viel übrig geblieben. Während die Verordnung bereits unmittelbar geltendes EU-Recht ist, muss die Richtlinie binnen zwei Jahre von den nationalen Gesetzgebern umgesetzt werden – mit teilweise erheblichem Spielraum. Dennoch gibt es einige wesentliche Punkte, die die Abschlussprüfung für Unternehmen öffentlichen Interesses (PIE) reformieren wird: