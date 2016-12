Lünedonk-Liste 2014

21.07.2014 | Top-Thema Wirtschaftsprüfung - Weitere Marktkonzentration

Der Marktforscher Lünendonk ermittelt mittlerweile zum neunten Mal jährlich die Umsätze der 25 größten WPG, Steuerberatungsgesellschaften und Netzwerke. Die Top 25 konnten 2013 ihren Umsatz um 5,4 % steigern, zwischen 4 und 5 % liegen auch die Erwartungen für 2014, wobei das Wachstum nicht selten durch Zukauf von anderen Unternehmensberatungen oder kleineren WPG herrührt.

Fachkräftemangel wird immer mehr zur Herausforderung für WP-Gesellschaften

Während im letzten Jahr noch 97 WPG befragt wurden, waren es im Zeitraum Februar bis Juni 2014 noch 94 –Tendenz sinkend. Die Markkonzentration nimmt weiterhin zu; kleinere WPG verkaufen ihr Geschäft an größere

Gesellschaften. Dieser Prozess wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken, weil in vielen WPG

die Nachfolgeproblematik nicht gelöst ist,

der Mangel an Fachkräften zunehmen wird und

der organisatorische und finanzielle Aufwand der Prüfung weiterhin zunimmt.

Zudem bleibt der Honorardruck das größte Problem der Branche, welches insbesondere die marktdominierenden Big 4 mit ihrer großen Produktpalette viel besser kompensieren können.

Weiterhin häufig Übernahmen von Unternehmensberatungen und kleineren WPG

So kaufte jüngst KPMG den Berliner Energiewirtschaftsberater CTG. Die Spezialisierung auf Wachstumsthemen und die Integration in die Organisation sind klar erkennbare Strategien wie sie auch beim Marktführer PwC, dem 2013 besonders stark gewachsenen Drittplatzierten EY (9,8 % Umsatzwachstum) und dem in Deutschland umsatzmäßig kleinsten Big-4-Unternehmen Deloitte klar zu erkennen ist.

Dass Deloitte die Abschlussprüfungsreform nutzen möchte, um aufzuholen machte deren CEO Prof. Dr. Martin Plend klar: „Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden dramtische Veränderunegn erleben“, erklärte er den Journalisten. Die externe Rotation werde ab 2020 auch bei Dax-Unternehmen wirken, insbesondere größere WPG hätten die Chance die Dominanz von PwC und KMPG zu brechen. Zudem komme es klarer denn je zu einer Verteilung von Prüfung und Beratungsaufträgen an verschiedene WPG. Davon würden vermutlich auch die Verfolger profitieren. Martin Wambach, Geschäftsführender Partner bei Rödl & Partner, berichtete, dass die „Teststellungen“ zunähmen: Unternehmen beauftragen einen neue WPG mit einem Beratungsauftrag, um Qualität und Leistung des Beraters zu prüfen. Unternehmen würden also frühzeitig den Markt sondieren.

Weitere Marktchancen liegen im zusätzlichen Beratungsbedarf anlässlich der Banken- und Kapitalmarktregulierung.

Gezielt als Alternative zu den großen WPG positioniert sich der Zehnte in der Lünendonk-Liste: die mittelständisch orientierte RBS RoeverBroennerSusat. Deren Hamburger Partner Dr. Jost Wiechmann erklärte, dass die fusionierte Firma „erfolgreich zusammengeführt“ wurde und sich nunmehr mit einem multidisziplinäres Angebot aus einer Hand als Partner für alle Fragen des Mittelstands vom inhabergeführten Familienunternehmen bis zur börsennotierten Kapitalgesellschaft verstehe.

Die 25 führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbertungs-Gesellschaften in Deutschland 2013

Unternehmen Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland 2013 2012 2013 2012 1 PwC AG, Frankfurt am Main 1.515,0 1.500,9 9.299 9.302 2 KPMG AG, Berlin 1) 1.334,3 1.306,0 9.170 8.800 3 Ernst & Young GmbH, Stuttgart 2) 1.271,9 1.158,1 7.746 7.205 4 Deloitte GmbH, München 3) 682,4 652,2 5.259 4.838 5 BDO AG, Hamburg 195,0 191,9 1.772 1.773 6 Rödl & Partner GbR, Nürnberg 160,9 153,8 1.650 1.600 7 Ebner Stolz Gruppe, Stuttgart 150,4 137,6 954 910 8 Baker Tilly Roelfs Gruppe, Düsseldorf 94,5 92,9 750 655 9 Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf 83,6 87,4 792 823 10 RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG, Hamburg 74,8 67,7 638 631 11 PKF Fasselt Schlage Partnerschaft, Berlin 63,0 63,0 544 533 12 DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn 38,0 36,5 354 337 13 Dornbach GmbH, Koblenz 35,6 33,4 317 341 14 Mazars GmbH, Frankfurt am Main 33,5 35,0 269 333 15 Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Stuttgart 31,6 28,3 253 255 16 MDS Möhrle & Partner, Hamburg 30,9 27,2 279 249 17 Solidaris Gruppe, Köln 27,6 27,1 254 243 18 RWT Gruppe, Reutlingen 26,6 25,1 247 243 19 Falk & Co. Unternehmensgruppe, Heidelberg 26,4 26,7 300 300 20 Fides Gruppe, Bremen 26,0 25,3 244 236 21 TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG, Hamburg 25,6 22,6 327 280 22 Curacon GmbH, Münster 1) 24,0 23,0 251 232 23 Esche Schümann Commichau Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburg *) 22,5 22,1 208 200 24 Trinavis Gruppe, Berlin 22,3 18,7 230 194 25 LKC Kemper, Czarske, von Gronau, Berz GbR, Grünwald bei München 21,0 20,0 200 200

Top-10-Ranking der in Deutschland tätigen Netzwerke/Allianzen mit unabhängigen Mitgliederunternehmen

Unternehmen Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland 2013 2012 2013 2012 1 Nexia Deutschland, Bonn 223,8 211,1 1.812 1.753 2 Moore Stephens Deutschland, Berlin 177,2 182,6 2.026 2.119 3 HLB Deutschland, Düsseldorf 144,0 121,0 1.438 1.200 4 PKF Deutschland, Hamburg 127,0 124,0 1.200 1.100 5 RSM Deutschland, Berlin 4) 111,0 111,0 1.051 1.143 6 PrimeGlobal, Frankfurt am Main 96,0 102,3 1.207 1.207 7 Praxity, Heidelberg 5) 93,3 80,6 933 887 8 AGN International, Stuttgart 86,7 k. A. 832 k. A. 9 BKR International, Mönchengladbach 55,0 53,0 535 505 10 DFK International, München 49,2 k. A. 473 k. A.

*) Daten teilweise geschätzt

1) inkl. Rechtsberatung

2) Gesamtumsatz der EY-Gruppe: 1.307,8 Mio. € (2013); 1.197,4 Mio. € (2012). Gesamtmitarbeiter: 7.920 (2013); 7.389 (2012)

3) Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2011 bis 31.05.2012, Umsatz wurde auf einen 12-Monatszeitraum hochgerechnet

4) Umsatzstagnation bei geringerer Mitgliederzahl

5) Seit 1.1.2014 besteht die Allianz aus den Mitgliedern: Falk & Co., Fides, FGS Flick Gocke Schaumburg, H/W/S sowie Mazars

Quelle: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren 2014 - Stand 30.06.2014 (Keine Gewähr auf Firmenangaben)