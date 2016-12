TTIP-Abkommen: Zusammenarbeit in Regulierungsfragen

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen (Kapitel 1.2.1)

Angestrebt wird eine Angleichung technischer Normen, um Kosten zu senken (Beispiel: EU gelbes Blinklicht, USA rotes Blinklicht am Kfz). Ein sehr schwieriger Teil, der selbst innerhalb der EU nicht ganz zu verwirklichen ist (Beispiel: unterschiedliche Elektrizitätssysteme).