TTIP-Abkommen: Regeln

Zoll- und Handelserleichterungen (Kapitel 1.3.3)

Die Formalitäten sollen vereinfacht und Bürokratie abgebaut werden. So sollen u. a. einheitliche Formulare in der EU und den USA verwendet werden (wie dies im Prinzip schon bei der Zollwertermittlung der Fall ist, weil man sich auf die Art der Berechnung schon Ende der 70er-Jahre geeinigt hat). Auch wenn die Zollabfertigung heute meist in elektronischer Form geschieht, ist die Grundlage der diversen Programme immer ein Formular (in der EU z. B. das Einheitspapier).