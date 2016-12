Steuererklärung: Bitte leserlich ausdrucken

04.04.2012 | Steuern & Finanzen

Die OFD Koblenz meldet, dass zunehmend Erklärungen eingereicht werden, bei denen an der Druckqualität gespart wird, worunter deren Lesbarkeit deutlich leidet.

Steuererklärungen sind grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck abzugeben (§ 150 Abs. 1 Satz 1 AO). Die näheren Vorgaben zur Druckqualität bei von Steuerpflichtigen selbst ausgedruckten Erklärungen sind geregelt im BMF-Schreiben vom 11.3.2011 (BStBl 2011 I S. 247).

In der Praxis werden zunehmend Erklärungen eingereicht, bei denen an der Druckqualität gespart wird, worunter deren Lesbarkeit deutlich leidet. Da die Verarbeitung von Steuererklärungen in einem Massenverfahren zu bewältigen ist, das einen geordneten Geschäftsgang erfordert, ist es den Finanzämtern nicht zuzumuten, derartige Erklärungen anzunehmen. Entsprechende Erklärungen werden daher nach Würdigung der Umstände im Einzelfall und unter Berufung auf o.g. BMF-Schreiben zurückgewiesen. Sie gelten damit als nicht abgegeben.

OFD Koblenz, Verfügung v. 22.2.2012, S 0321 A - St 35 2