SEPA-Umstellung: Commerzbank-Manager erwartet Zahlungsausfälle

SEPA-Umstellung: Viele Unternehmen haben Nachholbedarf

Die Banken gehen davon aus, dass viele Unternehmen am 1. Februar nicht in der Lage sein werden, am SEPA-Zahlungsverkehr teilzunehmen – mit gravierenden Folgen. „Der Anteil wird so hoch sein, dass wir Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr sehen werden“, so Commerzbank-Manager Frank-Oliver Wolf.

Der Leiter des Bereichs Zahlungsverkehr und Auslandsgeschäft bei der Mittelstandsbank der Commerzbank erwartet gar „ein Big-Bang-Szenario mit wesentlichen Risiken für Unternehmen und Banken“. Der Grund: Vor allem kleine und mittlere Betriebe hinken bei der SEPA-Umstellung hinterher. Laut einer Umfrage der Bielefelder Fachhochschule des Mittelstands (FHM) haben erst 24 Prozent von 5.000 befragten Unternehmen die nötigen SEPA-Vorbereitungen abgeschlossen.

Etwas mehr als zwei Drittel der Unternehmen sehen laut der FHM-Umfrage die SEPA-Umstellung als rein administrative Aufgabe, die ihnen keine Vorteile bringe. „Es ist bedenklich, dass dem exportstarken deutschen Mittelstand die Vorteile durch SEPA immer noch nicht bewusst sind“, sagt dazu Studienleiter Volker Wittberg von der FHM.

