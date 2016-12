Die Bankverbindungen der Mitarbeiter für die Überweisungen der Lohn- und Gehaltszahlungen lassen sich oft nicht so einfach ermitteln. Hier hat sich ein Anschreiben an die Belegschaft bewährt, oft gekoppelt mit der Entgeltabrechnung, in welchem der Beschäftigte aufgefordert wird, IBAN und BIC der Personalabteilung mitzuteilen.Weiter