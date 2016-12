18.03.2014 | Top-Thema Reverse-Charge-Verfahren

Im 5. Teil unseres Top-Themas stellen wir Ihnen Beispiele aus der Praxis vor.

Beispiel 1: Französischer Unternehmerfreund hilft deutschem Unternehmer

Bauunternehmer B aus Breisach/Rhein wird von seinem französischen Freund und Unternehmer F im Januar besucht. F baut im Büro von B eine Holzdecke ein. Das Holz hat er aus Frankreich mitgebracht.

Zeitgleich mit der Werklieferung erhält B die Rechnung über 1.000 EUR, die er umgehend bar bezahlt.

F weist in seiner Rechnung korrekt keine Umsatzsteuer aus. Da er ausländischer Unternehmer ist und eine Werklieferung im deutschen Inland erbringt, schuldet nicht er, sondern der deutsche Unternehmer B die Umsatzsteuer im Reverse-Charge-Verfahren.

B kann jedoch die geschuldete Umsatzsteuer i. H. v. 19 % zugleich als Vorsteuer abziehen.

Die Werklieferung wurde für das Unternehmen von B ausgeführt. Daneben hat er noch weitere regelbesteuerte Inlandsumsätze (20.000 EUR netto). B führt nur steuerbare und steuerpflichtige Umsätze aus.

Buchungsvorschlag SKR 03: Einbau einer Holzdecke in Geschäftsräumen

Konto SKR 03 Soll Kontenbezeichnung Betrag Konto SKR 03 Haben Kontenbezeichnung Betrag 3125 Bauleistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 1.000,00 70000 Kreditorenkonto 1.000,00 1577 Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % 190,00 1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 190,00

Buchungsvorschlag SKR 04: Einbau einer Holzdecke in Geschäftsräumen

Konto SKR 04 Soll Kontenbezeichnung Betrag Konto SKR 04 Haben Kontenbezeichnung Betrag 5920 Bauleistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 1.000,00 70000 Kreditorenkonto 1.000,00 1407 Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % 190,00 3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 190,00

Buchungshinweise:

Im DATEV-Kontenrahmen gibt es einen extra Kontenbereich zur Buchung von §-13b-Leistungen mit hinterlegten Umsatzsteuerschlüsseln.

Über die Kontensteuerung wird die Vorsteuer in der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Monat Januar in der Zeile 59 des Formulars eingesetzt. Die abzuführende Umsatzsteuer nach § 13b UStG und die Bemessungsgrundlage werden in Zeile 49 des Formulars eingetragen. Im Ergebnis ergibt sich für B aus diesem Vorgang keine Umsatzsteuerzahllast.

Achtung: Reverse Charge gilt unabhängig vom Unternehmenssitz bei Bauunternehmern Erbringt ein Bauunternehmer eine Leistung an einen anderen Bauunternehmer, gilt die Steuerschuldübernahme auch dann, wenn beide ihren Sitz im Inland haben.

Beispiel 2: Vermeidung des Reverse-Charge-Verfahrens: Beauftragung durch Dritten

Die Vermeidung des Reverse-Charge-Verfahrens ist für den deutschen Unternehmer, der von einem ausländischen Unternehmer eine Werklieferung bezieht, in dem Beispielfall dadurch möglich, dass der Auftrag nicht von ihm, sondern von einer 3. Person, die Nichtunternehmer ist, z. B. Ehemann/Ehefrau, erteilt wird. Dabei muss diese 3. Person dann allerdings auch zivil- und umsatzsteuerlicher Leistungsempfänger sein.

Wie wird gebucht?

Registrierungspflicht des ausländischen Unternehmers

Frau B (Unternehmergattin) erteilt dem französischen Unternehmer F den Auftrag für den Einbau einer Holzdecke im Büro ihres Mannes (unternehmerisch genutztes Gebäude). Hier greift § 13b UStG nicht, da Frau B keine Unternehmerin ist. In diesem Fall muss sich der leistende Unternehmer F in Deutschland für Umsatzsteuerzwecke registrieren lassen. Er hat zudem die deutsche Umsatzsteuer dem Kunden zu berechnen und selbst an das deutsche Finanzamt abzuführen. Im Ergebnis wird F seine deutsche Umsatzsteuer allerdings auf den Preis für seine Leistung aufschlagen und hat durch die Abführung der deutschen Umsatzsteuer zusätzliche administrative Aufwendungen.

