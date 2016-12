24.05.2013 | Private Equity

Die Beteiligungsfinanzierer hoffen, mit Kapital suchenden Unternehmen wieder stärker ins Geschäft zu kommen.

Optimistische Konjunktureinschätzungen sorgen im Frühjahr 2013 für gute Stimmung am deutschen Beteiligungsmarkt. Das German Private Equity Barometer der KfW steigt im ersten Quartal um 7,6 Zähler auf 40,1 Punkte.

Das Barometer übertrifft damit seinen langfristigen Durchschnitt um vier Zähler. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate sind im Aufwärtstrend (plus 1,5 bzw. plus 13,8 Zähler). Auch die positive Beurteilung weiterer Faktoren trägt zur Aufhellung des Geschäftsklima bei: Die Beteiligungsgesellschaften berichten von steigender Nachfrage nach Beteiligungskapital und von sehr guter Qualität bei den eingereichten Businessplänen.

Spätphasenfinanzierer profitieren vom guten Kreditzugang

Die beiden Segmente des German Private Equity Barometers erleben derzeit allerdings unterschiedliche Trends: Während die Stimmung bei den Spätphasenfinanzierern des Beteiligungsmarktes einen deutlichen Aufschwung verzeichnet (plus 8,6 Zähler), stagniert sie im Frühphasensegment nahezu (+2,1 Zähler). Grund hierfür ist hauptsächlich eine nach wie vor große Zurückhaltung der Kapitalgeber in der Frühphase, so dass der Zugang zu Mitteln für die Finanzierung von Deals hier weiter schwierig ist. Die Spätphasenfinanciers hingegen, die ihre Transaktionen häufig mit Fremdkapitalhebeln finanzieren, profitieren von gutem Kreditzugang und vom derzeit niedrigen Zinsniveau.

Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW, kommentiert das aktuelle German Private Equity Barometer wie folgt: "Die positiven Marktbedingungen und intensive Suche institutioneller Investoren nach renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten müssten den Frühphasenfinanzierern eigentlich das Fundraising erleichtern. Stattdessen sei festzustellen, dass mehr als die Hälfte von ihnen die Fundraising-Situation noch immer als schlecht bewertet. Das sei problematisch, da die privaten Mittel für die Finanzierung von Innovationen fehlten, die die Qualität der Investment-Proposals anscheinend versprechen würden.