Neues Portal rund um die Steuererklärung gestartet

20.10.2014 | Steuern.de

Steuer.de gibt Tipps zur Steuererklärung.

Bild: MEV-Verlag, Germany

Eine neue Anlaufstelle für Hilfe bei Steuerthemen öffnet ihre Pforten. Ab sofort ist das Portal Steuern.de verfügbar. Auch für Steuerberater ist die neue Seite interessant. Ein Steuerberaterverzeichnis sorgt für eine bessere Auffindbarkeit für Steuerberater im Netz.

Wenn es um die Steuererklärung geht, kann das Angebot an Informationen manchmal verwirrend sein – schließlich ist jede Steuererklärung sehr individuell. Hier ist es wichtig, dass relevante Informationen klar geordnet auf einen Blick zur Verfügung stehen. Das neue Portal Steuern.de aus der Haufe Gruppe bietet schnell die richtigen Informationen, um die Steuerklärung effizient machen zu können, egal ob für Angestellte, Beamte, Rentner, Selbstständige und Gewerbetreibende.

Neben zahlreichen Fachartikeln, sechs verschiedenen Steuerrechnern und Hintergrundinformationen zu Steuerthemen, bietet Steuern.de auch verschiedene Beratungsangebote an. So finden Nutzer beispielsweise unkompliziert heraus, ob speziell für sie ein Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein, elster oder eine konkrete Steuersoftware der richtige Weg zur Abgabe einer Steuererklärung ist. Und das kostenfrei nutzbare Steuerberatungsverzeichnis hilft dabei, einen geeigneten Steuerberater in der Nähe zu finden.

Das Steuerberatungsverzeichnis bietet auch für Steuerberater und Steuerkanzleien einen ganz besonderen Vorteil: Mit dem persönlichen Eintrag in diesem Verzeichnis können Steuerberater schnell und einfach neue Kunden online gewinnen. Bis Ende des Jahres gilt hier ein Aktionspreis: Anstatt 19,95 Euro erhalten Steuerberater für 9,98 Euro pro Monat eine eigene, individuell konfigurierbare Seite im Steuerberaterverzeichnis auf Steuern.de.

