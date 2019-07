Nachhaltigkeit: CSR-Preis der Bundesregierung

Bild: iStockphoto Der CSR-Preis der Bundesregierung fördert nachhaltiges Wirtschaften.

Die Bundesregierung lobt einen CSR-Preis in unterschiedlichen Größenklassen und Kategorien aus. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die nachhaltiges Wirtschaften fördern. Die Bewerbungsphase startet am 1.9. und endet am 15.10.2019.