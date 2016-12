26.04.2013 | Mittelstandsumfrage der DZ Bank

Der Mittelstand weitet seine Investitionspläne wieder aus.

Bild: Haufe Online Redaktion

Die aktuelle Geschäftslage sowie die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate der mittelständische Unternehmen haben sich verbessert. Dennoch bleibt die Kreditnachfrage verhalten. Zu diesem Ergebnis kommt die Frühjahrsumfrage der DZ Bank.

Die Stimmungsverbesserung gegenüber dem Herbst 2012 sei mit getragen von der Erwartung, dass sich das durch die Euro-Schuldenkrise eingetrübte internationale Umfeld im weiteren Jahresverlauf erhole, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaftsbank. Die Krise hinterließ aber auch Spuren. So mussten etwa die mittelständischen Bauunternehmen ihre Auslandsaktivitäten angesichts der Entwicklung in den entsprechenden Immobilienmärkten stark drosseln.

Geschäftslage im Mittelstand wieder leicht gestiegen

Die rund 1.500 befragten mittelständischen Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage wieder etwas besser als noch vor sechs Monaten. Der Anstieg sei vor dem Hintergrund des schwierigen Umfeldes im Winter sehr positiv zu bewerten, betont die DZ Bank. Mit einem Saldo in Höhe von 65 Punkten liegt die Bewertung der Geschäftslage weit über dem langjährigen Durchschnitt von rund 35 Prozentpunkten. Anders als in der Herbstumfrage habe sich aber die Lagebewertung der kleinen Unternehmen bis zu einer Größe von zwanzig Beschäftigten gegen den allgemeinen Trend leicht verschlechtert.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Nach dem Rückgang im Herbst blickt der deutsche Mittelstand jetzt wieder optimistisch in die Zukunft. Aktuell erwarten rund 40 Prozent der befragten Unternehmen, dass sich ihre Geschäfte verbessern werden, im Herbst waren es 26 Prozent. Eine Verschlechterung in den nächsten sechs Monaten fürchten nur noch neun Prozent der Befragten, im Herbst 2012 lag der Wert bei 20,5 Prozent. Dabei sind die Unternehmen in Westdeutschland etwas optimistischer gestimmt als in Ostdeutschland. Nach Größenklassen ergibt sich ein einheitliches Bild: Durchgängig sind deutlich bessere Geschäftserwartungen zu verzeichnen.

Finanzierungsbedarf erneut rückläufig

Auch im Frühjahr 2013 bleibt der Finanzierungsbedarf der mittelständischen Unternehmen gering. Gegenüber dem Herbst 2012 ist er sogar noch einmal leicht um einen Prozentpunkt auf 24 Prozent gesunken. Anstehende Erweiterungsinvestitionen sind der wesentliche Grund für Finanzierungsbedarf. Gaben vor einem halben Jahr noch rund 56 Prozent der befragten Unternehmen mit Finanzierungsbedarf Erweiterungsinvestitionen als wichtigsten Anlass für Finanzierungsmaßnahmen an, sind es im Frühjahr bereits mehr als 60 Prozent.

Dieser Anstieg deckt sich mit den in diesem Frühjahr gestiegenen Investitionsplanungen der befragten Mittelständler. Wichtigstes Finanzierungsmittel ist für 84 Prozent der mittelständischen Unternehmen weiterhin der Bankkredit. Neben dem Bankkredit nutzen rund 54 Prozent der Mittelständler die Innenfinanzierung, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken.

Investitionsneigung nimmt zu

Nach drei Rückgängen in Folge ist die Investitionsneigung im Mittelstand im Frühjahr 2013 wieder deutlich gestiegen. 76 Prozent der Befragten planen der Umfrage zufolge Investitionen (Herbst 2012: 71 Prozent). Im Vergleich zur Herbstumfrage sind die Investitionsplanungen in den Industriebranchen Chemie und Kunststoff, Ernährung sowie Metall-, Automobil- und Maschinenbau besonders stark angestiegen. Eher schwach zugelegt hat die Investitionsneigung im Handel. Bei den Investitionsvolumina ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Der Anteil der investierenden Unternehmen, die in höheres Investitionsvolumen als in den vergangenen sechs Monaten planen, stieg von 22 Prozent im Herbst 2012 auf aktuell 24 Prozent.