Sicherheiten streuen und abschließende wichtige Tipps

Langfristig vereinbarte Kredite geben langfristige Sicherheit über die Kreditversorgung und die Kosten. Da für die Banken eine langfristige Zinsbindung mit einem höheren Risiko verbunden ist, sind die langfristigen Kredite in der Regel teurer als kurzfristige. Wer glaubt, dass die Niedrigzinsphase bald vorbei ist, sollte also möglichst seine kurzfristigen Kredite in langfristige umwandeln.Weiter