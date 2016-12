Knigge im Beruf: Die Etikette beim Geschäftsessen wahren

Beim Geschäftsessen, sind die Etiketteregeln lockerer als im Büro, denn im Restaurant ist die Atmosphäre privater. "Trotzdem sollten Arbeitnehmer nie vergessen, dass ein Geschäftsessen in erster Linie ein Geschäft und erst in zweiter Linie ein Essen ist", sagt der Karriereexperte Martin-Niels Däfler aus Frankfurt am Main.Weiter