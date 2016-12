Der ERP-Startfonds wird von der KfW Bankengruppe im Auftrag des ERP-Sondervermögens durchgeführt und beteiligt sich in gleicher Höhe und zu gleichen wirtschaftlichen Konditionen zusammen mit privaten Investoren an jungen, innovativen Unternehmen. So ist es möglich, das bereitgestellte Kapital zu verdoppeln.Weiter