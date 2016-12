Fotovoltaikanlage mit oder ohne Umsatzsteuer installieren?

28.01.2014 | Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG

Die Steuerschuldnerschaft kommt nicht zum Tragen, wenn der Auftraggeber der Hauseigentümer ist.

Bild: TR ⁄ pixelio.de

Ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 9. Dezember 2013 sorgte für gehörige Verwirrung bei Betrieben, die sich auf die Installation von Fotovoltaikanlagen spezialisiert haben. In der Praxis stellt sich seither die Frage, ob die Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG zur Anwendung kommt oder nicht.

Das Bundesfinanzministerium teilte in seinem Infoschreiben kurz und knapp mit, dass Werklieferungen von Fotovoltaikanlagen – also die Installation – Bauleistungen im Sinn der Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG darstellen. Diese Aussage hat für Betriebe, die Fotovoltaikanlagen installieren, auf die Rechnungsstellung folgende Auswirkung:

• Hauseigentümer: Ist der Auftraggeber der Betreiber der Fotovoltaikanlage, also der Hauseigentümer, greift die Steuerschuldnerschaft nicht, weil dieser keine Bauleistungen erbringt. In der Rechnung über die Installation der Fotovoltaikanlage ist also Umsatzsteuer auszuweisen.

• Generalunternehmer: Anders sieht es aus, wenn ein Generalunternehmer den Auftrag zur Installation einer Fotovoltaikanlage erteilt und das schlüsselfertige Haus anschließend an die Käufer liefert. In diesem Fall erbringt der Generalunternehmer ebenfalls Bauleistungen und die Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG kommt zur Anwendung. Die Rechnung über die Installation der Fotovoltaikanlage darf also keine Umsatzsteuer ausweisen, jedoch den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft.

Tipp: Dass die Installation einer Fotovoltaik eine Bauleistung darstellt, gilt nur für die umsatzsteuerlicher Beurteilung der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG. Der Einbehalt der 15%igen Bauabzugsteuer nach § 48 ff EStG kommt nach wie vor nicht zur Anwendung (OFD Karlsruhe, Der aktuelle Tipp, Seite 14).