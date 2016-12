20.02.2013 | Finanzierung im Mittelstand

Unternehmen denken nicht mehr sofort an die Bank, wenn es um Finanzierungen geht.

Bild: Frank Schulte ⁄ pixelio.de

Eine breite und flexible Finanzierungsbasis gewinnt für den Mittelstand in Deutschland immer stärker an Bedeutung. Fast jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) strebt mehr Unabhängigkeit von der Hausbank an.

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des Bundesverbands Factoring für den Mittelstand (BFM). Befragt wurden 1.400 Unternehmen mit bis zu 50 Millionen Euro Umsatz. Ein weiteres Ergebnis der Studie: 47 Prozent halten einen Finanzierungs-Mix für sinnvoll, der neben Eigen- und Fremdkapital weitere Instrumente wie Beteiligungen, Factoring und Leasing umfasst.

Finanzengpässe bremsen oft Wachstumspläne

Derzeit fühle sich jeder vierte Mittelständler in seinen Wachstumschancen eingeschränkt, weil keine ausreichende Finanzierung vorhanden wäre, so die BFM-Studie weiter. In Zukunft könnte sich die Lage weiter verschlechtern. 58 Prozent der Finanzentscheider in kleinen und mittleren Unternehmen erwarten, dass die neuen Bankenrichtlinien Basel III die Kreditversorgung erschweren werden. Besonders verbreitet ist die Skepsis in Unternehmen der Größenklasse 12,5 bis 25 Millionen Euro (77 Prozent) sowie 2,5 bis 12,5 Millionen Euro (60 Prozent). Innerhalb der Branchen rechnen vor allem Im- und Export (69 Prozent) sowie Dienstleistung (63 Prozent) und Handel (61 Prozent) mit einer restriktiveren Kreditvergabe.

Kleinere Unternehmen offener gegenüber Factoring

Um sich unabhängiger vom Kreditmarkt zu machen und schnell verfügbare Liquidität zu sichern, bietet sich Factoring an. Der Studie zufolge hält jeder zweite Finanzentscheider (50 Prozent) Factoring heute für eine stabile Basis der Unternehmensfinanzierung. Besonders hoch (82 Prozent) ist die Akzeptanz in Unternehmen der Größenklasse 12,5 bis 25 Millionen Euro Umsatz. „Wir sehen zwei Gründe für das gewachsene Vertrauen gegenüber Factoring: Zum einen ist es eine Folge der Regulierung. Durch die Aufsichtsmaßnahmen der BaFin gilt Factoring immer mehr Unternehmern als eine gut kontrollierte und seriöse Finanzierungsform“, so Volker Ernst, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Factoring für den Mittelstand (BFM). „Zum anderen sind die guten Imagewerte eine Folge des tatsächlichen Marktverhaltens. Immer mehr Nutzer machen gute Erfahrungen mit Factoring.“