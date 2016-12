Eckpunkte einer besseren Zusammenarbeit von Finanzabteilung und Einkauf: Einbindung des Einkaufs in die Wirtschaftsplanung, um die Möglichkeiten am Markt bewerten und intern prüfen zu können, welche Alternativen (Materialien und/oder Methoden) zum Erreichen der Ziele möglich sind.

Verankerung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit von CEO, CFO, COO und CPO auf Geschäftsführungsebene im Organisationsmodell.

Gemeinsame Fixierung von Zielen (Budgets, Kennzahlen) und Arbeitsstrukturen (Abläufe, Kontrollschritte). Bildung crossfunktionaler Teams auf Mitarbeiterebene.

Effizientere Querschnittsprozesse. Wöchentliche oder – in hoch volatilen Märkten – sogar tägliche Abstimmungen.

Beteiligung der CFOss an Zusammenarbeit mit Schlüssellieferanten.

Auf- und Ausbau von Supply Chain Finance (SCF) und Beteiligung der Lieferanten an den aus SCF realisierten Vorteilen.

Einheitliches Berichtswesen/Datenharmonisierung. Messung von Einkaufsleistung und GuV-wirksamem Einkaufsergebnis/Einbindung in das Berichtswesen.