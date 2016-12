Die Höchstgrenze für den Betriebsausgabenabzug bzw. Werbungskostenabzug gilt dann, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Steht für eine Tätigkeit bzw. für einen Teil einer Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung und ist das häusliche Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit, können die Aufwendungen bis zur Höchstgrenze von 1.250 EUR im Jahr abgezogen werden.

Ein anderer Arbeitsplatz, der einen Abzug der Aufwendungen ausschließt, ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Es gibt keine besonderen Anforderungen daran, wie der Arbeitsplatz beschaffen sein muss. Die konkreten Arbeitsbedingungen können sogar eingeschränkt sein, z. B. durch Lärmbelästigung oder Publikumsverkehr. Der eigene Arbeitsbereich muss weder räumlich abgeschlossen noch individuell zugeordnet sein, sodass auch ein Arbeitsplatz in einem Großraumbüro oder in der Schalterhalle einer Bank ein anderer Arbeitsplatz sein kann.

Allerdings steht ein anderer Arbeitsplatz nur dann zur Verfügung, wenn er auch tatsächlich für büromäßige Arbeiten genutzt werden kann. Der andere Arbeitsplatz muss also so beschaffen sein, dass ein häusliches Arbeitszimmer nicht unbedingt erforderlich ist (BFH, Urteil v. 7.8.2003, VI R 17/01).

Praxis-Beispiel: Unternehmensberater mit Büroarbeitsplatz und häuslichem Arbeitszimmer

Ein selbstständig tätiger Unternehmensberater übt seine Tätigkeit in einem außerhäuslichen Büro aus, das er jederzeit nutzen kann. Daneben nutzt er ein häusliches Arbeitszimmer, um zusätzlich am Abend oder am Wochenende arbeiten zu können. Da ihm ein anderer Arbeitsplatz für Büroarbeiten in seinem außerhäuslichen Büro zur Verfügung steht, darf er die Kosten für sein Arbeitszimmer nicht als Betriebsausgaben abziehen.