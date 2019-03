Das BMF hat im Jahr 2018 verschiedene Schreiben mit bilanzrechtlichen Bezügen veröffentlicht, die es zu beachten gilt.

Verpflichtungsübernahmen, Schuldbeitritten und Erfüllungsübernahmen

In einem Schreiben des BMF v. 30.11.2017 (IV C 6 - S 2133- b/14/10001) hat das Bundesfinanzministerium die bilanzsteuerlichen Folgen von Verpflichtungsübernahmen, Schuldbeitritten und Erfüllungsübernahmen dargestellt. Das BMF-Schreiben v. 30.11.2017 bietet einen recht guten Überblick zur Thematik. Weitere Informationen finden Sie hier: Bilanzsteuerliche Berücksichtigung von Verpflichtungsübernahmen.

§ 6b Abs. 2a EStG - Zweifelsfragen

In einem Schreiben v. 7.3.2018 (IV C 6 - S 2139/17/10001) hat das BMF verschiedene Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Anwendung des § 6b Abs. 2a EStG erörtert. Aufgrund der Ergänzung des § 6b Abs. 2a EStG durch das JStG 2018 dürfte in jedem Fall eine zeitnahe Änderung des BMF-Schreibens erfolgen. Weitere Informationen finden Sie hier: Einzelheiten zu § 6b Abs. 2a EStG.

Taxonomie 6.2 zur E-Bilanz

Mit BMF-Schreiben v. 6.6.2018 wurde die Taxonomie 6.2 zur sog. E-Bilanz veröffentlicht (IV C 6 - S 2133- b/18/10001). Diese ist grundsätzlich für solche Wirtschaftsjahre zu verwenden, bei der die Übermittlung der E-Bilanz nach § 5b EStG für Wirtschaftsjahre erfolgt, die nach dem 31.12.2018 beginnen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 gilt die Vorgängerversion. Weitere Informationen finden Sie hier: Veröffentlichung neuer Taxonomien zur E-Bilanz.

Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG

Mit Schreiben v. 19.10.2018 (GZ IV C 6 - S 2176/07/10004) hat die Finanzverwaltung zur Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG und insbesondere zum Übergang auf die Heubeck-Richttafeln 2018 G Stellung genommen. Weitere Informationen finden Sie hier: Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG mit den Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitvereinbarungen

In einem BFH-Urteil v. 27.9.2017 (I R 53/15) hat dieser zu Rückstellungen für den sog. Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitvereinbarungen gegen die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung entschieden. Die Finanzverwaltung hat in dem BMF-Schreiben v. 22.10.2018 (IV C 6 - S 2175/07/10002) ihre bisherige Auffassung aufgegeben und die Grundsätze des BFH-Urteils übernommen. Weitere Informationen finden Sie hier: Keine Rückstellungen für den Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitvereinbarungen.

Betrieblicher Schuldzinsenabzug

Am 2.11.2018 hat das BMF ein neues Schreiben (IV C 6 - S 2144/07/10001 :007) zum betrieblichen Schuldzinsenabzug und insbesondere zu dessen Begrenzung nach § 4 Abs. 4a EStG veröffentlicht. Dieses ersetzt verschiedene ältere Schreiben zu diesem Thema und berücksichtigt vor allem die neuere Rechtsprechung des BFH, vor allem das BFH-Urteil v. 14.3.2018 (X R 17/16). Weitere Informationen finden Sie hier: Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG.