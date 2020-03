Bild: Pixabay Pläne der EU-Kommission: Pflicht zur Berichterstattung soll ausgeweitet werden.

Die Europäische Kommission hat als Teil der Umsetzung des Europäischen Green Deals sowie eine Vorgabe des Europäischen Parlaments aufgreifend am 4.2.2020 eine Initiative mit dem Titel „Revision of the Non-Financial Reporting Directive“ angestoßen.