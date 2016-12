Kongressmesse für Finanzexperten im alten Bundestag

29.02.2016 | ReWeCo vom 14. bis 16. April 2016

Vom 14. bis 16. April 2016 findet im World Conference Center Bonn die Kongressmesse ReWeCo statt. Fach- und Führungskräfte aus dem Rechnungswesen und Controlling können sich auf der ReWeCo 2016 an drei Tagen über Produktneuheiten und aktuelle Entwicklungen im Finanzbereich informieren.

Regelmäßige Weiterbildung ist für alle, die im Bereich Finanzen tätig sind, unumgänglich. Denn gesetzliche Änderungen und Neuerungen erfordern stets aktuelles Know-how. Im Arbeitsalltag bleibt für mehr als zwei Seminare pro Jahr allerdings oft kaum Zeit. Der Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller (BVBC) veranstaltet deshalb seit elf Jahren die Kongressmesse ReWeCo und vermittelt so komprimiert innerhalb weniger Tage das erforderliche Wissen.

Der BVBC, der 2016 sein 40-jähriges Bestehen feiert, nutzt die Veranstaltung auch, um die Ergebnisse seiner aktuellen Gehaltsanalyse erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen. „Mit der ReWeCo 2016 bringen wir Teilnehmer nicht nur fachlich auf den neuesten Stand, wir vermitteln Ihnen gleichzeitig einen wichtigen Überblick über den aktuellen Arbeitsmarkt“, so BVBCGeschäftsführer Markus Kessel.

Kongressprogramm: Was Finanzfachkräfte von Ex-Profischiedsrichtern und der Steuergeldverschwendung der Bundesregierung lernen können

Mehr als 20 Fachexperten und Key-Note-Speaker bieten auf der ReWeCo 2016 Seminare und Workshops zu Themen aus den Bereichen Bilanzierung, Controlling, Steuerrecht, Digitalisie-rung, Selbstständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung an. Diesjähriges Themen-Special ist das zweitägige Anlagenbuchhalter-Forum mit insgesamt acht Fachvorträgen.

Zu den Referenten gehört in diesem Jahr u.a. Urs Meier, ehemals einer der weltbesten Schiedsrichter und heutiger ZDF-Fußballexperte. Durch seine Erfahrung aus dem Profisport weiß er, wie mit Entscheidungen in Drucksituationen umzugehen ist. ReWeCo-Besucher erfahren im Vortrag des Ex-Referees, wie sie komplexe Situationen in Sekundenbruchteilen analysieren – eine Fertigkeit, die für Spitzenkräfte immer wichtiger wird.

Auch Rainer Holznagel ist als Präsident des Bundes der Steuerzahler einem breiten Publikum bekannt. Als Herausgeber des Schwarzbuchs listet der Verein jährlich die Verschwendung öffentlicher Gelder auf. Auf der Kongressmesse verdeutlicht Holznagel die aktuellen Herausforderungen in der Finanzpolitik der Bundesregierung.

Weitere Programmangebote gibt es u.a. von Professor Dr. Johanna Hey, Deutschlands renommiertester Steuerrechtlerin, und von Rhetorik-Experte Achim Wiedemann.

Parallele Messe – erstmals kostenfreier Karrieretag

Als Kombination aus Kongress und Messe erwarten Besucher auf der ReWeCo vom 14. bis 15. April auch das Messefachprogramm und die Informationsstände von über 40 Ausstellern aus den Bereichen Fort- und Weiterbildung, Software, Personaldienstleistung und Verlagswesen. Der letzte Veranstaltungstag (16.04.2016) bietet neben fortlaufendem Kongressprogramm erstmalig ein Karriere-Special von Personaldienstleistern und Bildungsinstituten, an dem Interessierte kostenfrei teilnehmen und individuelle Bewerbungsgespräche führen oder weitere Karriereschritte planen können.

