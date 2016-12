11.07.2011 | Jahresabschluss & Bilanzierung

Egal, was das Thermometer anzeigt: Selbst im Hochsommer sind für Männer Sandalen im Büro tabu. "Dazu gibt es im Geschäftsleben keine Alternative", erklärt Etikette-Expertin Bettina Geißler aus Norderstedt.

Die Etikette schreibt für offizielle Termine und alle Anlässe mit Kundenkontakt Halbschuhe vor. Auch im Sommer gilt die Faustregel: "Je offizieller der Anlass, umso glatter der Schuh." Das heißt: Bei sehr förmlichen Abendanlässen trägt man keine Budapester, Brogue - und schon gar keine Schuhe mit Öffnungen, egal an welcher Stelle.

Bei Frauen wird das etwas lockerer gesehen: "Bei den Schuhen ist alles in Ordnung, was vorne zu ist." Die entscheidende Frage bei der Schuhauswahl lautet deshalb: "Lassen sie die Zehen frei?" Das sei nur in begrenztem Umfang toleriert - bei der Arbeit im Friseursalon beispielsweise. Anders als bei Männern sind Halbschuhe aber keine Pflicht.