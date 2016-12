Keine Investitionszulage für Standardsoftware

Was sind typische geringwertige Wirtschaftsgüter? Sie müssen selbstständig nutzbar sein und bewegliche Güter des Anlagevermögens darstellen. Wir geben Beispiele, was GWGs sind und was nicht, gehen auf den Spezialfall "Computerprogramme bzw. Software" ein und zeigen, wie man die Anschaffungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern berechnet.Weiter